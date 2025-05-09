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На здании Берлинского международного конгресса появилась лазерная проекция, посвященная Дню Победы

Пример неустрашимости наших народов. Ночью 9 мая в Берлине появилась лазерная проекция, посвященная Дню Великой Победы.

Несмотря на полный запрет со стороны немецких властей на советскую символику и символы победы, на здании Берлинского международного конгресса появились поздравления "С Днем Победы", "На Берлин" и логотип международного патриотического движения "Победа 9/45".

ГерманияДень Победы