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Начальник Генштаба РФ сообщил об освобождении Курской области от ВСУ
Вся Курская область освобождена от ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Интерфакс.
"За время операции противник понес значительные потери. Для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тыс. человек противник был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление резервы и подразделения с других участков", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.
Он доложил, что в субботу был освобожден последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь.
По данным Герасимова, украинская сторона потеряла более 76 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий на курском направлении.