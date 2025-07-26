Нападают на людей и снимают это на видео. Банда подростков держит в ужасе немецкий город

В немецком городе Харзефельд группа подростков нападает на людей на улице, снимает это на видео и распространяет в интернете. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Bild.

Жители города Харзефельд недалеко от Гамбурга решили больше не ждать помощи от полиции и начали патрулировать улицы сами.

"Все чувствуют себя брошенными. Поэтому мы, граждане, должны помогать себе сами. Нас уже больше 300 человек", - говорит местный житель.

Добровольцы каждый день дежурят у школ, на вокзале и в других потенциально опасных местах.

"Здесь, на вокзале, мальчика сбили с ног и чуть не сбросили на рельсы. Когда я увидела видео, опубликованное в интернете преступниками, мне стало ясно, что я больше не отпущу своих детей гулять одних", - говорит жительница города.