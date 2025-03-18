NASA не отправит на Луну первую женщину и первого темнокожего человека

NASA отказалось от обещания отправить на Луну первую женщину и первого темнокожего человека. Об этом сообщает газета Guardian. Ранее это было центральным элементом программы "Артемида", нацеленной на возвращение человека на Луну к 2027 году - впервые за более чем 50 лет.



В NASA пояснили: решение связано с указом президента США, направленным на ликвидацию практик, связанных с разнообразием, равенством и инклюзивностью в федеральных агентствах.



Теперь также весь проект отправки экспедиций на Марс надо будет начинать с нуля, а его разработка займет не менее 30 лет при должном финансировании.