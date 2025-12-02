3.73 BYN
"Настало время перезагрузки" - в чем Беларусь и Вьетнам активизируют сотрудничество
Вьетнам быстро развивается, поэтому здесь стало привычным соседство небоскребов и элитных комплексов из стекла и бетона с низкой жилой застройкой и архитектурой французского колониального наследия.
Стабильность в экономике и сильные промышленные зоны привлекают инвестиции, и белорусский интерес к Вьетнаму лежит в самых разных отраслях, чему подтверждением являются договоренности в Минске во Дворце Независимости, заключенные 12 мая 2025 года. Уровень партнерства перешел в разряд стратегического. Вьетнам для Беларуси - это еще и выход на рынки региона. Благодаря соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС у белорусских компаний есть возможность получать доступ к рынку АСЕАН, который насчитывает 700 млн человек.
"Мы находимся в постоянном поиске совместных проектов. У нас очень интенсифицировались контакты между ведомствами. За 2025 год произошел бум взаимных визитов. Мы строим планы на будущее по поручению главы государства (Президента Беларуси Александра Лукашенко. - прим. news.by), разрабатываем дорожную карту сотрудничества на ближайшую перспективу, которую планируем подписать уже в ходе следующего визита на высшем уровне", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков.
У Беларуси и Вьетнама давняя дружба, о чем говорит даже денежная купюра выпуска 1987 года, на которой изображен трактор "Беларус". Возможно, на купюрах 21 века появятся и современные белорусские машины.
Стратегическое партнерство и развитие диалога происходит от сотрудничества в разных сферах экономики до общественных объединений. Женщины Беларуси и Вьетнама подписали меморандум. Встреча состоялась в Ханое, штаб-квартире Вьетнамского союза женщин. Белорусская делегация прибыла в страну с ответным визитом и была в центре внимания не только женской дипломатии, но и продвижения экономических проектов. Состоялась колоритная и теплая встреча. Женщины Вьетнама были в национальных платьях, и эту яркость прекрасно дополняли васильки на жакетах белорусок. Как отметили на встрече, женщины Вьетнама и Беларуси разные, но очень схожи внутри - у всех есть единое желание сделать мир вокруг и жизнь женщин лучше.
Женские движения двух стран поддерживают давние дружеские связи. Союзы объединяют общность подходов к развитию женщин, поддержке материнства, института семьи и подписание меморандума как логичное развитие сотрудничества.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Нас связывают тесные давние отношения. С 2002 года мы сотрудничаем с Cоюзом женщин. Наверное, пришло время перезагрузки, которая вызвана событиями, происходящими в мире, и особым отношением руководителей наших стран, поэтому и женские движения тоже активизируют процессы. У нас одни и те же цели и задачи - защита материнства и детства, семей, женщин и гендерное равенство. Нам важно на международной площадке выступать тоже в едином союзе".
Вьетнамскому союзу - 95 лет. Он сплотил 20 млн активных женщин по всей стране. Меморандумом закрепили договоренность об обмене информации о деятельности союзов, проработку совместных проектов, участие в акциях и конференциях.
"У нас есть интерес к обмену информации в экономике и культурной сфере, чтобы вьетнамские и белорусские молодые женщины могли познакомиться и больше узнать о культуре и традициях, ценностями обеих стран. Стратегическое партнерство стран, о чем договорились лидеры, развивается. Мы хотим, чтобы наши народы дружили", - рассказала зампредседателя Союза женщин Вьетнама Нгуен Тхи Минь Хыонг.
Разговор о роли женщин в продвижении государственных интересов был и в парламенте, в котором, к слову, почти 30 % представительниц далеко не слабого пола.
Из реальных проектов строится вся экономика. Беларусь, к примеру, заинтересована в поставках медтехники и медизделий. Ей есть что предложить из собственных разработок, к примеру, холдинга ОАО "Интеграл", который известен не только новинками микроэлектроники.
Ольга Солдатенко, заместитель генерального директора холдинга ОАО "Интеграл":
"В последние десятилетия мы активно продвигаем свою продукцию на белорусском рынке и рынке СНГ. Состоялась очень продуктивная встреча с заместителем Департамента по инфраструктуре и медицинскому развитию Министерства здравоохранения Вьетнама, уже достигнуты определенные конкретные договоренности, проработаны вопросы по законодательству и сертификации изделий".
Город Хайфон - еще одна локация деловых встреч. Это крупный центр на северо-востоке Вьетнама, третий в стране по населению. Здесь развита промышленность, ориентированная на переработку, машиностроение, химию, а также портовую деятельность и судостроение, чему способствует расположение города. Здесь и состоялась встреча белорусской делегации с руководством Отечественного фронта и Союза женщин этого города.
Председатель Отечественного фронта города Хайфон Фам Ван Лап отметил, что рост ВВП достигает до 60 %, поэтому удается привлекать иностранных инвесторов. Наряду с развитием экономики Хайфон активно развивает культуру и туризм, и жители хотят построить "умный" и зеленый город, а в его развитии, как и страны в целом, большую роль играют женщины.
Ольга Шпилевская добавила, что Беларусь будет рада приветствовать и встречать вьетнамских студентов. Кроме того, что наша страна безопасная, вьетнамцы ценят и белорусское образование, котирующееся во всем мире. Конечно, еще один момент - бизнес. Во Вьетнаме хорошо развивается женский бизнес, а банки предусматривают специальные программы для его развития, помимо этого, Союз женщин Вьетнама также предоставляет стартапы для предпринимательства. "Думаю, что на уровне Объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности БСЖ и на уровне женского бизнеса в Хайфоне тоже будут налажены отношения", - предположила она.
Наращивать взаимодействие предложено и на межрегиональном уровне. К примеру, развивать партнерство с Гомельской областью. Хайфон - крупный морской порт Вьетнама, и здесь заинтересованы в закупке мясных консервов, детского питания, сухого обезжиренного молока. Белорусским технологиям в области борьбы с онкологией отдали особое место. Стороны договорились провести онлайн-переговоры и обсудить конкретику.
Людмила Сапего, член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации БСЖ:
"Гомельская область - один из крупнейших регионов Беларуси, поэтому взаимодействие можно наладить в разных сферах: экономике, здравоохранении, образовании, а научные разработки Центра радиационной медицины могут заинтересовать этот регион. Очень приятно, что была предложена инициатива по созданию межрегионального взаимодействия между Гомелем и Хайфоном. Она была поддержана со стороны руководства этого вьетнамского города и руководителя Союза женщин Вьетнама".
Ниш для взаимодействия немало - от глобальных проектов до сотрудничества между предприятиями. Так, одна вьетнамская компания разводит тилапию по современным технологиям. Кислород, создающий эффект бурлящей реки, и питательный корм помогают увеличить производительность в семь раз.
Вьетнам занимает второе место в мире по экспорту кофе, уступая только Бразилии, он является также страной-лидером по экспорту робусты. Его потребители находятся более чем в 80 странах. Сами вьетнамцы любят пить кофе со сгущенкой, и это чем не ниша для белорусского бизнеса?
Вьетнамцы даже приручили море и построили искусственное. Чтобы достичь красоты, песок привезли за 800 км. Раньше на том месте не было ничего, а сейчас рай. Построили систему очистки морской воды, возвели отели, комплексы для отдыха и парки развлечений - от аттракционов и спа до гольф-поля и динозавров. На реализацию проекта ушло шесть лет.
"Нам удалось сделать этот уголок мореобитаемым. До этого во Вьетнаме не было таких проектов. Мы с нетерпением ждем не только белорусских туристов, но и инвесторов. Между нашими странами сложилась крепкая дружба, и она будет развиваться", - выразил уверенность гендиректор комплекса Фам Минь Хуеи.
Искусственное море теперь бирюзового цвета, а отели окружают заливы. Есть в городе и "легкие" региона - посаженный лес среди воды. Украшают все это место удивительные скульптуры. Морской лес является защитой от тайфунов и ветра, а еще это место обитания крабов и рыбы, поэтому рядом проложили и экотропу, а с повышением уровня воды в лесу можно и прокатиться на каяках. Все это пример, как желание изменить мир в сочетании с трудолюбием и инвестициями воплощают мечты в реальность.
Беларусь и Вьетнам заинтересованы в укреплении связей между народами и развитии туризма. В знак уважения к религиозным предпочтениям народа белорусская делегация преклонила голову у святынь буддийского храма (масштабный комплекс в 400 га), который собирает туристов со всего мира. Это место потрясает своей красотой. У каждого, кто сюда ступает, возникают особые чувства. Комплекс с 2025 года занесен в список наследия ЮНЕСКО.
Буддизм - одна из самых распространенных религий Вьетнама с историей, которая берет свое начало во II веке н.э. и признается на официальном уровне. Древнейшие храмы расположены здесь по всей стране. Символично и то, что женщины Беларуси и Вьетнама вместе раскрутили молитвенный барабан. Это особая традиция, и, говорят, так на добрые совместные дела можно получить небесное благословение.
Как Вьетнам переходит на новый уровень взаимодействия с миром, смотрите подробнее в специальном репортаже.
Главное фото: ТАСС