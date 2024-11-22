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НАТО и Украина будут наращивать совместное производство оружия
Страны НАТО и Украина намерены наращивать совместное производство оружия - заявил глава оборонного ведомства Польши по итогам встречи министров обороны Польши, ФРГ, Франции, Великобритании, Италии и Украины.
Заседание прошло под Варшавой, главной темой которого стало развитие производственного потенциала между Европой и Украиной.
Кроме того, эти же страны альянса собираются в 2026 году организовать масштабные учения, их формат стороны обсудят на следующей такой встрече в Париже, в которой будет участвовать генсек альянса Марк Рютте.
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