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НАТО перебрасывает к белорусской границе разведывательные автомобили
В Литву прибыли разведывательные бронеавтомобили "Феннэк", переданные Нидерландами для усиления местных подразделений НАТО.
Ожидается, что "Феннэки" перебросят поближе к белорусской границе, где они займутся перехватом переговоров и радиолокационным контролем воздушного пространства над нашей территорией.
В последние месяцы происходит интенсивное укрепление натовских контингентов в Литве. Сама Литва одна из первых в альянсе заявила о намерении тратить на нужды обороны 5 % ВВП. Причем, начиная уже с текущего года.