НАТО перебрасывает к белорусской границе разведывательные автомобили

Ожидается, что "Феннэки" перебросят поближе к белорусской границе, где они займутся перехватом переговоров и радиолокационным контролем воздушного пространства над нашей территорией.

В последние месяцы происходит интенсивное укрепление натовских контингентов в Литве. Сама Литва одна из первых в альянсе заявила о намерении тратить на нужды обороны 5 % ВВП. Причем, начиная уже с текущего года.