НАТО планирует выделить Украине 140 млрд евро на военные нужды

Страны НАТО собираются выделить Украине 140 млрд евро на военные нужды: 70 млрд - в 2026 году, остальные - в 2027-ом.

Этот вопрос станет одним из основных на саммите Альянса, который пройдет 8-9 июля в Анкаре.

На этот счет явно будут вестись самые ожесточенные дебаты. Блокировать выделение денег Киеву обещает Словакия, ожидать того же следует от Венгрии и Чехии.