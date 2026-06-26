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НАТО планирует выделить Украине 140 млрд евро на военные нужды
Автор:Редакция news.by
Страны НАТО собираются выделить Украине 140 млрд евро на военные нужды: 70 млрд - в 2026 году, остальные - в 2027-ом.
Этот вопрос станет одним из основных на саммите Альянса, который пройдет 8-9 июля в Анкаре.
На этот счет явно будут вестись самые ожесточенные дебаты. Блокировать выделение денег Киеву обещает Словакия, ожидать того же следует от Венгрии и Чехии.
Дональд Трамп также не горит желанием заниматься благотворительностью. В данном же случае выделение денег стало бы для американцев именно актом филантропии, ведь Евросоюз настаивает, чтобы Киев закупал впредь исключительно европейское оружие.