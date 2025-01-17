НАТО проведет 100 учений в 2025 году

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Стратегическое командование НАТО по операциям в 2025 году намерено провести около 100 отдельных учений для повышения боеготовности своих войск.
Такие планы озвучил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе, назвав расписание интенсивным и амбициозным, однако абсолютно необходимым.
Он также подчеркнул важность для альянса операции "Балтийский страж", которая проходит на этой неделе.
А уже 3 февраля начнутся масштабные учения НАТО на территории Румынии, Болгарии и Греции. Около 10 тыс. военнослужащих будут приведены в боеготовность.
В маневрах задействуют воздушный, наземный, морской и специальный компонент сил альянса.
Фото: pixabay