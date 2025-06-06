НАТО уменьшит обсуждение Украины в Гааге, чтобы не провоцировать президента США

Должностные лица, которые организовывают саммит НАТО в Гааге (он должен состояться 24-25 июня), хотят ограничить обсуждение Украины и думают, как спланировать присутствие Владимира Зеленского, чтобы при этом "не провоцировать" президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и источники.

"Многие союзники хотят, чтобы Зеленский присутствовал на саммите, но существует гибкость в отношении точного формата, который допустил бы его присутствие", - приводит агентство слова одного из дипломатов НАТО.

По словам источников, Зеленский, возможно, будет присутствовать на ужине перед саммитом, но его не допустят на главную встречу. При этом НАТО пока не подтвердила приглашение главы киевского режима.

По сведениям агентства, опасения стран - членов НАТО связаны с потенциальной вероятностью повторения скандала, произошедшего во время личной встречи Зеленского и Трампа в Белом доме 18 февраля, поставившего под угрозу поддержку Украины союзниками. Заявления американского президента о возможном выходе США из альянса также вызывают обеспокоенность у официальных лиц, пишет агентство.

Согласно данным Reuters, саммит пройдет в коротком формате и заявление по его итогам будет таким же. В итоговом документе также не будут представлены рекомендации по "новой стратегии" в отношении России.