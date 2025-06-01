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Нацизбирком Польши: Есть первые нарушения на президентских выборах
Национальная избирательная комиссия Польши сообщает о первых нарушениях на президентских выборах. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на польскую медиагруппу Lega Artis.
Напомним, второй тур выборов в Польше проходит 1 июня в республике.
Глава избиркома Сильвестр Марциняк сообщил, что есть уже первые нарушения. Он отметил, что во втором туре нарушений зафиксировано больше, чем в первом. Среди нарушений, о которых уже поступила информация, один случай может быть связан с преступлением - подозрение на причинение вреда имуществу, 88 сообщений касаются правонарушений, 77 из которых связаны с повреждением или снятием предвыборных плакатов или баннеров, 60 случаев являются правонарушениями по Избирательному кодексу - агитация во время избирательной тишины, уничтожение избирательных материалов.
В случае подтверждения правонарушений дела могут передаваться в правоохранительные органы.
Избирательные участки открылись в 7:00 и закроются в 21:00.