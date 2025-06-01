Нацизбирком Польши: Есть первые нарушения на президентских выборах

Глава избиркома Сильвестр Марциняк сообщил, что есть уже первые нарушения. Он отметил, что во втором туре нарушений зафиксировано больше, чем в первом. Среди нарушений, о которых уже поступила информация, один случай может быть связан с преступлением - подозрение на причинение вреда имуществу, 88 сообщений касаются правонарушений, 77 из которых связаны с повреждением или снятием предвыборных плакатов или баннеров, 60 случаев являются правонарушениями по Избирательному кодексу - агитация во время избирательной тишины, уничтожение избирательных материалов.