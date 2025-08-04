Нацизм в Ровно. В соцсетях расходятся кадры, где фанаты на стадионе зигуют с криками "Слава нации"

Никакого нацизма в "незалежной" нет или все же есть? В социальных сетях расходятся кадры из Ровно, где фанаты местной команды "Верес" зигуют на стадионе с криками "Слава нации".

Местные СМИ подтверждают видео и пишут, снято оно 2 августа на матче между "Вересом" и киевским "Динамо". Впрочем, пользователи соцсетей задаются вопросом, почему до сих пор до этой молодежи не добрались ответственные за мобилизацию?