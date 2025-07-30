Наводнение в Нигерии унесло жизни минимум 25 человек

Минимум 25 человек стали жертвами наводнения в штате Адамава на северо-востоке Нигерии. Известно, что еще 11 жителей пропали без вести. Такие данные приводит БЕЛТА, ссылаясь на агентство Associated Press (AP).

По информации агентства, наводнение затронуло пять населенных пунктов. Более 5,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. В колледже, расположенном в городе Йола, для них был разбит лагерь и предоставлены предметы первой необходимости.

AP отмечает, что в сезон дождей в Нигерии часто случаются наводнения. Жители северных районов Нигерии страдают от продолжительных засушливых периодов, которые сменяются коротким сезоном дождей, приводящих к сильным наводнениям.

В конце мая в штате Нигер в Нигерии в результате наводнения, обрушившегося на город Моква, погибли по меньшей мере 200 человек.