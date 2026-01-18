Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Наводнение в Южной Африке унесло жизни 19 человек

Десятки погибших и паника среди животных: наводнение накрыло знаменитый национальный парк Крюгера в Южной Африке. В стране уже несколько дней идут проливные дожди. За это время жертвами стали 19 человек.

Огромные потоки воды смывают не только туристические лагеря, но и местных обитателей. На видео попал момент, как слониха отчаянно спасает своего слоненка из реки.

18 января парк решили закрыть, весь персонал эвакуируют на самолетах.

Когда обстановка стабилизируется, неизвестно.

