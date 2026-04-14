В Польше продолжается внутриполитическая грызня. Глава режима Навроцкий опубликовал в социальных сетях запись, в которой обвинил правительство в проведении "политики умиротворения по отношению к России".

Так, спикер сейма Чажастый указан как "известный своим коммунистическим прошлым и связями с Россией", а Туск представлен "самым пророссийским премьер-министром в истории". Мол, именно во время его правления Польша "стала зависимой от российского газа", а российские СМИ называли премьера "нашим человеком в Варшаве".

Не обошел стороной Навроцкий и Беларусь, напомнив, что Александр Лукашенко желал Туску возвращения к власти.