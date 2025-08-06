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Кароль Навроцкий принес присягу и вступил в должность президента Польши. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на польские СМИ.

Церемония проходит в зале пленарных заседаний сейма республики. Навроцкий принес присягу на Конституции Польши и поклялся сохранять "верность положениям Конституции, неуклонно стоять на страже достоинства нации, независимости и безопасности государства".

В мероприятии принимают участие депутаты и сенаторы, представители правительства, в том числе премьер-министр Дональд Туск, духовенства и вооруженных сил, а также дипломаты из разных стран.