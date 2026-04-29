Навроцкий раскритиковал Туска за высказывания о возможной войне

Новый политический скандал в Польше. Навроцкий раскритиковал Туска за его высказывания о возможном скором начале войны на территории страны.

По его мнению, премьер польского режима сеет панику среди населения и безответственно пугает людей.

В интервью Туск заявил, что военный конфликт может начаться уже через месяцы, а не годы. Навроцкий утверждает, что армейское командование было удивлено такими прогнозами и не располагает подобной информацией.

