Навроцкий раскритиковал Туска за высказывания о возможной войне
Автор:Редакция news.by
Новый политический скандал в Польше. Навроцкий раскритиковал Туска за его высказывания о возможном скором начале войны на территории страны.
По его мнению, премьер польского режима сеет панику среди населения и безответственно пугает людей.
В интервью Туск заявил, что военный конфликт может начаться уже через месяцы, а не годы. Навроцкий утверждает, что армейское командование было удивлено такими прогнозами и не располагает подобной информацией.