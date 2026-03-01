Навроцкий заявил, что Варшава заранее знала о военных действиях Израиля и США против Ирана

По словам Навроцкого, он постоянно получал информацию об атаках на цели в Иране. Политик подчеркнул, что приоритетом властей в настоящее время является обеспечение безопасности польских граждан, проживающих в регионе.

Западные СМИ уверяют, что Трамп начал кампанию против Ирана после нескольких недель лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. Отмечается, что Нетаньяху публично выступал за нанесение ударов, в то время как наследный принц Саудовской Аравии призывал к военным действиям в частных беседах, несмотря на то что публично поддерживал дипломатический подход. При этом отмечается, что убийство Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников было осуществлено после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении.