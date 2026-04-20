Навроцкий заявил о необходимости новой Конституции для Польши
Автор:Редакция news.by
В борьбе за власть все средства хороши. Президент польского режима Навроцкий заявил о необходимости реформы Конституции и политической системы страны.
По его словам, действующая система не дает полной исполнительной власти ни премьеру, ни президенту. В качестве вариантов он назвал переход к президентской системе либо отказ от прямых выборов главы государства и переход к "канцлерской" модели.
Заявление прозвучало в контексте обсуждения роли правительства и парламента. Впрочем, пока речь идет лишь о политической инициативе - конкретных сроков или проекта изменений не представлено.