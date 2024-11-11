Новые президентские выборы в Румынии состоятся 23 марта. Если потребуется второй тур, то его проведут 6 апреля.

О своем намерении участвовать в предвыборной гонке заявили все те же деятели, что выдвигали свои кандидатуры в ноябре.

Ситуация сложилась сложная и чреватая острейшей политической нестабильностью. Как известно, Конституционный суд отменил результаты первого тура уже состоявшихся выборов. Позднее выяснилось, что победители голосования сделались жертвами провокации. Соответственно, решение Конституционного суда стало основанием для госпереворота и узурпации власти.