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Названа причина крушения батискафа "Титан" в 2023 году
Автор:Редакция news.by
Береговая охрана США в опубликованном расследовании, посвященном крушению батискафа "Титан" в 2023 году, заявила, что причиной взрыва аппарата стала "неисправная конструкция". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно отчету Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны, причиной крушения батискафа стала ошибка компании OceanGate, эксплуатировавшей аппарат.
18 июня 2023 года батискаф "Титан" потерпел крушение во время погружения к обломкам затонувшего в 1912 году лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Все находившиеся на борту пять человек, включая двух членов экипажа, погибли.