Названа причина крушения батискафа "Титан" в 2023 году

Береговая охрана США в опубликованном расследовании, посвященном крушению батискафа "Титан" в 2023 году, заявила, что причиной взрыва аппарата стала "неисправная конструкция". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

18 июня 2023 года батискаф "Титан" потерпел крушение во время погружения к обломкам затонувшего в 1912 году лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Все находившиеся на борту пять человек, включая двух членов экипажа, погибли.