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Не менее 10 тыс. поляков вышли на улицы против миграционной политики

В Польше не менее 10 тыс. человек вышли на улицы Торуня. Они требовали от правительства ужесточения миграционной политики и высылки иностранцев.

Недовольство людей вызвано недавним нападением выходца из Венесуэлы на местную девушку. Поляки считают недостаточными принимаемые правительством меры.

Возобновление с 7 июля пограничного контроля вряд ли станет панацеей. Большинство мигрантов попадает в Польшу совершенно легально: украинцы, грузины, филиппинцы, венесуэльцы въезжают в страну по трудовым контрактам.

Протестующие требовали остановить ввоз дешевой рабочей силы, интересы граждан должны иметь приоритет перед интересами бизнеса.

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