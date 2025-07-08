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Не менее 10 тыс. поляков вышли на улицы против миграционной политики
Автор:Редакция news.by
В Польше не менее 10 тыс. человек вышли на улицы Торуня. Они требовали от правительства ужесточения миграционной политики и высылки иностранцев.
Недовольство людей вызвано недавним нападением выходца из Венесуэлы на местную девушку. Поляки считают недостаточными принимаемые правительством меры.
Возобновление с 7 июля пограничного контроля вряд ли станет панацеей. Большинство мигрантов попадает в Польшу совершенно легально: украинцы, грузины, филиппинцы, венесуэльцы въезжают в страну по трудовым контрактам.
Протестующие требовали остановить ввоз дешевой рабочей силы, интересы граждан должны иметь приоритет перед интересами бизнеса.