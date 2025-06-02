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Не менее 34 человек погибли в Индии из-за наводнений
Как минимум 34 человека стали жертвами в северо-восточном регионе Индии в результате сильных наводнений, вызвавших оползни, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Reuters.
Факт
Наводнения фиксировались в штатах Ассам, Манипур, Трипура, Сикким, Аруначал-Прадеш и др.
В заявлении местных властей говорится, что 2 июня было эвакуировано более тысячи туристов, оказавшихся в ловушке в гималайском штате Сикким, а в штате Мегхалая были задействованы армейские спасательные отряды для помощи более 500 людям, оказавшимся в затопленных районах.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах заверил в оказании любой возможной помощи пострадавшим от наводнения районам.
Метеорологическое управление Индии прогнозирует новые сильные дожди. Власти предупредили о риске новых оползней и внезапных наводнений, призвав жителей уязвимых районов сохранять бдительность.