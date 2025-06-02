Не менее 34 человек погибли в Индии из-за наводнений

Как минимум 34 человека стали жертвами в северо-восточном регионе Индии в результате сильных наводнений, вызвавших оползни, сообщает БЕЛТА , ссылаясь на Reuters.

В заявлении местных властей говорится, что 2 июня было эвакуировано более тысячи туристов, оказавшихся в ловушке в гималайском штате Сикким, а в штате Мегхалая были задействованы армейские спасательные отряды для помощи более 500 людям, оказавшимся в затопленных районах.