Не менее 532 мирных жителей стали жертвами столкновений в Сирии - СМИ

Фото: © Moawia Atrash/dpa/Global Look Press news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d5ac1d0-6dd4-4c6a-9f67-25aa5fa79348/conversions/61795119-a73b-42f3-8796-2036d4e0a506-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d5ac1d0-6dd4-4c6a-9f67-25aa5fa79348/conversions/61795119-a73b-42f3-8796-2036d4e0a506-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d5ac1d0-6dd4-4c6a-9f67-25aa5fa79348/conversions/61795119-a73b-42f3-8796-2036d4e0a506-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d5ac1d0-6dd4-4c6a-9f67-25aa5fa79348/conversions/61795119-a73b-42f3-8796-2036d4e0a506-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: © Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 532 мирных жителя погибли с 6 марта в результате столкновений в провинциях Латакия, Тартус и Хомс на средиземноморском побережье Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдский телеканал Rudaw.

По его информации, большинство жертв принадлежит к алавитской общине, выходцы из которой составляют 12 % населения страны. Общее число погибших с начала столкновений возросло до 745. В него вошли 213 бойцов: 93 представителя сил безопасности, которые подчиняются новым сирийским властям, и 120 членов вооруженных формирований, созданных сторонниками бывшего президента Башара Асада.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные перестрелки произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.