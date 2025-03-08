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Не менее 532 мирных жителей стали жертвами столкновений в Сирии - СМИ
По меньшей мере 532 мирных жителя погибли с 6 марта в результате столкновений в провинциях Латакия, Тартус и Хомс на средиземноморском побережье Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдский телеканал Rudaw.
По его информации, большинство жертв принадлежит к алавитской общине, выходцы из которой составляют 12 % населения страны. Общее число погибших с начала столкновений возросло до 745. В него вошли 213 бойцов: 93 представителя сил безопасности, которые подчиняются новым сирийским властям, и 120 членов вооруженных формирований, созданных сторонниками бывшего президента Башара Асада.
6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные перестрелки произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.
Власти направили в упомянутые провинции армейские части и бронетехнику, в главных городах был введен комендантский час. Минобороны Сирии объявило 7 марта о восстановлении контроля над прибрежными районами. Продолжавшиеся два дня столкновения стали самым серьезным вызовом переходному правительству в Дамаске с момента смены власти в арабской республике в декабре 2024 года. По данным управления внутренних дел Латакии, во время операции по подавлению вооруженного мятежа погибли 50 сотрудников сил безопасности.