Не по-братски. Литовские солдаты воруют еду у американских контрактников

В Литве осудили военных за кражу американских сухпайков. Литовские солдаты воруют еду у американских контрактников. Суд в Вильнюсе вынес приговор группе лиц, причастных к краже продовольственных наборов с учебного полигона в Швенченском районе.

Шестеро солдат вывезли и продали более 14 тыс. пайков для солдат батальона ВС США, который дислоцируется в Литве. Их прикрывал командир роты за взятку в размере 3 тыс. евро. Он также сам организовал еще одну кражу пайков и забрал часть выручки.



Замешаны в деле и двое гражданских, работавших по трудовому договору на территории полигона. За кражу обвиняемые получили штрафы, также военных отстранили от службы на три года.