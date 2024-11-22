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Не по-братски. Литовские солдаты воруют еду у американских контрактников
В Литве осудили военных за кражу американских сухпайков. Литовские солдаты воруют еду у американских контрактников. Суд в Вильнюсе вынес приговор группе лиц, причастных к краже продовольственных наборов с учебного полигона в Швенченском районе.
Шестеро солдат вывезли и продали более 14 тыс. пайков для солдат батальона ВС США, который дислоцируется в Литве. Их прикрывал командир роты за взятку в размере 3 тыс. евро. Он также сам организовал еще одну кражу пайков и забрал часть выручки.
Замешаны в деле и двое гражданских, работавших по трудовому договору на территории полигона. За кражу обвиняемые получили штрафы, также военных отстранили от службы на три года.
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