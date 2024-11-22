ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Не по-братски. Литовские солдаты воруют еду у американских контрактников

В Литве осудили военных за кражу американских сухпайков. Литовские солдаты воруют еду у американских контрактников. Суд в Вильнюсе вынес приговор группе лиц, причастных к краже продовольственных наборов с учебного полигона в Швенченском районе.

Шестеро солдат вывезли и продали более 14 тыс. пайков для солдат батальона ВС США, который дислоцируется в Литве. Их прикрывал командир роты за взятку в размере 3 тыс. евро. Он также сам организовал еще одну кражу пайков и забрал часть выручки.

Замешаны в деле и двое гражданских, работавших по трудовому договору на территории полигона. За кражу обвиняемые получили штрафы, также военных отстранили от службы на три года.

армияЛитвакража

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все