Теракт ВСУ в Старобельске - месть Зеленского жителям Луганской Народной Республики. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по учебному корпусу и общежитию колледжа - намеренное преступление киевского режима. По его словам, Запад никак не осудил эту трагедию, при этом бездоказательно обвиняет Россию в ударах по гражданской инфраструктуре.

"Западные столицы могут бесконечно говорить о правах детей, однако их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической системе взглядов дети давно разделены на удобных и неудобных жертв. Если страдания ребенка можно использовать против России, это сразу становится международным скандалом. Но когда дети погибают в результате преднамеренных действий киевского режима, трагедию начинают оправдывать оговорками, сомнениями и ссылками на контекст. Это не просто двойные стандарты - это моральный крах и полный позор".