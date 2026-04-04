Небольшой самолет влетел в жилой дом в Бразилии

На видеозаписи с камеры наблюдения, которую опубликовало СМИ, запечатлен момент крушения самолета в Капао-да-Каноа, на северном побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул. Воздушное судно упало на один из жилых домов, видны дым и огонь, здания в этом районе малоэтажные, следует из видео.