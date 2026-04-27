Небывалый апрель: в Москве за ночь выпало 12 см снега

В Москве побит полувековой рекорд: за ночь в городе выпало 12 см снега. Такого в апреле столица России еще не видела. Из-за погодных условий местные аэропорты отменяют авиаперелеты, задержан рейс в Минск.

Свою работу приостановили общественные парки. В результате падения деревьев пострадали 4 человека, один из них ребенок. Из-за метели и плохой видимости на трассе в Подмосковье в ДТП погибли 2 человека. Под Самарой порывом ветра "Газели" оторвало прицеп: авто оказалось в кювете.

Непогода принесла в Самару шквалистый ветер. 13-летнюю девочку убило упавшим деревом, а ее ровесница в тяжелом состоянии в больнице. В городе ураган валил фонарные столбы и сносил крыши. От стихии пострадал ряд других регионов России: в Рязани и области без света остались 2 микрорайона и центр города (около 25 тыс. жителей). В 8 округах Владимирской области частично нет света - в темноте 3 тыс. жителей. В Калужской области 12 тыс. человек остались без электроснабжения. Несвойственные погодные условия для текущей поры года наблюдаются во всей центральной части России.