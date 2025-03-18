Недружественный шаг. Польша направит 1,5 тыс. стражей на границу с Беларусью и построит дорогу

Варшава направит дополнительно полторы тысячи пограничников на границу с Беларусью, где и без того уже в общей сложности служат 11 тысяч сотрудников. Кроме того, вдоль рубежей с нашей страной, помимо защитных линий и электронного контроля, решено также построить дорогу, сообщили в польском МВД.



Деньги на усиление границы с Беларусью и Россией - а это более 50 млн евро - выделит Европейская комиссия. Ранее стало известно, что власти Польши планируют задействовать противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений "Восточный щит" на границах с Союзным государством.