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Недружественный шаг. Польша направит 1,5 тыс. стражей на границу с Беларусью и построит дорогу
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1.12025-03-23T10:45:08.000000Z00
Варшава направит дополнительно полторы тысячи пограничников на границу с Беларусью, где и без того уже в общей сложности служат 11 тысяч сотрудников. Кроме того, вдоль рубежей с нашей страной, помимо защитных линий и электронного контроля, решено также построить дорогу, сообщили в польском МВД.
Деньги на усиление границы с Беларусью и Россией - а это более 50 млн евро - выделит Европейская комиссия. Ранее стало известно, что власти Польши планируют задействовать противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений "Восточный щит" на границах с Союзным государством.