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Неизвестный наехал на военнослужащих в центре Израиля - 8 человек пострадали
Автор:Редакция news.by
Восемь военных оказались ранены в результате наезда автомобиля в центральной части Израиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и армейскую пресс-службу.
По ее информации, неизвестный наехал на группу военных на шоссе. В общей сложности пострадали восемь военных - двое были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, шестеро получили легкие травмы.
По данным издания The Times of Israel, водитель машины скрылся с места происшествия. Отъехав на некоторое расстояние, он бросил автомобиль и исчез в неизвестном направлении. Армия и полиция занимаются поисками злоумышленника.