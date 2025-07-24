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Неизвестный наехал на военнослужащих в центре Израиля - 8 человек пострадали

Машина, въехавшая в толпу в Израиле
Фото: The Times of Israel

Восемь военных оказались ранены в результате наезда автомобиля в центральной части Израиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и армейскую пресс-службу.

По ее информации, неизвестный наехал на группу военных на шоссе. В общей сложности пострадали восемь военных - двое были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, шестеро получили легкие травмы.

По данным издания The Times of Israel, водитель машины скрылся с места происшествия. Отъехав на некоторое расстояние, он бросил автомобиль и исчез в неизвестном направлении. Армия и полиция занимаются поисками злоумышленника.

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