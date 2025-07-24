Неизвестный наехал на военнослужащих в центре Израиля - 8 человек пострадали

Фото: The Times of Israel news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cd15c63-28ec-4618-accf-8754238570a7/conversions/52774825-3d82-4d68-a901-2af3c6b23645-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cd15c63-28ec-4618-accf-8754238570a7/conversions/52774825-3d82-4d68-a901-2af3c6b23645-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cd15c63-28ec-4618-accf-8754238570a7/conversions/52774825-3d82-4d68-a901-2af3c6b23645-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cd15c63-28ec-4618-accf-8754238570a7/conversions/52774825-3d82-4d68-a901-2af3c6b23645-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: The Times of Israel

Восемь военных оказались ранены в результате наезда автомобиля в центральной части Израиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и армейскую пресс-службу.

По ее информации, неизвестный наехал на группу военных на шоссе. В общей сложности пострадали восемь военных - двое были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, шестеро получили легкие травмы.