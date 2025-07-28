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Неизвестные напали на бар в Эквадоре - минимум 11 человек убиты
Автор:Редакция news.by
Неизвестные напали на бар в Эквадоре - минимум 11 человек убитыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1632d6-53d4-4902-ae93-db0d868e4e90/conversions/b390b06f-2a05-41cc-955f-621a86dde8f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1632d6-53d4-4902-ae93-db0d868e4e90/conversions/b390b06f-2a05-41cc-955f-621a86dde8f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1632d6-53d4-4902-ae93-db0d868e4e90/conversions/b390b06f-2a05-41cc-955f-621a86dde8f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba1632d6-53d4-4902-ae93-db0d868e4e90/conversions/b390b06f-2a05-41cc-955f-621a86dde8f6-xl-___webp_1920.webp 1920w
Вооруженные люди напали на один из баров в Эмпальме в провинции Гуаяс (Эквадор). В результате инцидента жертвами стали 11 человек. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и местную газету El Universo.
Отмечается, что 27 июля вечером вооруженная группа открыла огонь по посетителям заведения, в котором находились около 50 человек. Несколько человек также получили ранения, они доставлены в больницу.
Как сообщает агентство AFP, преступники убили еще двух человек в другой части города. В настоящий момент злоумышленников разыскивает полиция.
Фото: sputnik.by