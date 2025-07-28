Неизвестные напали на бар в Эквадоре - минимум 11 человек убиты

Вооруженные люди напали на один из баров в Эмпальме в провинции Гуаяс (Эквадор). В результате инцидента жертвами стали 11 человек. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и местную газету El Universo.

Отмечается, что 27 июля вечером вооруженная группа открыла огонь по посетителям заведения, в котором находились около 50 человек. Несколько человек также получили ранения, они доставлены в больницу.

Как сообщает агентство AFP, преступники убили еще двух человек в другой части города. В настоящий момент злоумышленников разыскивает полиция.