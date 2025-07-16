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Некоторые страны ЕС отказались от закупок американского оружия для Украины
Автор:Редакция news.by
Франция не будет участвовать в инициативе по закупке американского оружия для Украины. Париж нацелен развивать свое производство, сообщает Politico.
У Пятой республики хватает трудностей с увеличением своих расходов на оборону, приходится сокращать бюджет и обуздывать огромный дефицит.
Недавно и премьер Чехии заявил, что Прага не будет участвовать в проекте Трампа по закупке странами НАТО американского оружия для ВСУ.
Не подписалась на эту инициативу и Италия. Причина - отсутствие денег, сообщает газета La Stampa.