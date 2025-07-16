Некоторые страны ЕС отказались от закупок американского оружия для Украины

Франция не будет участвовать в инициативе по закупке американского оружия для Украины. Париж нацелен развивать свое производство, сообщает Politico.

У Пятой республики хватает трудностей с увеличением своих расходов на оборону, приходится сокращать бюджет и обуздывать огромный дефицит.

Недавно и премьер Чехии заявил, что Прага не будет участвовать в проекте Трампа по закупке странами НАТО американского оружия для ВСУ.