Немецкая армия не может набрать солдат для службы в Литве

Немецкая армия испытывает серьезные трудности с вербовкой персонала для несения службы в Литве. Причина в том, что эта прибалтийская республика выглядит не очень уютным и комфортабельным местом. Вдобавок, в случае конфликта с Россией Литва окажется на передовой.

Бундесвер проводит активную агитационную кампанию с целью привлечения бойцов в свою восточную бригаду. Потенциальным военным рассылают агитлистовки, приглашают их на ознакомительные поездки в Литву. Наконец, обещают, что служить они будут не 2 года, а всего лишь год.



Пока все эти усилия остаются тщетными: набрать необходимый по штату персонал не получается. К концу 2027 года в Литве должны быть размещены 5 тыс. солдат бундесвера.