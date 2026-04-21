3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит 20 тыс. рейсов из-за нехватки топлива
Дефицит топлива вынуждает немецкую авиакомпанию Lufthansa отменить 20 тыс. авиарейсов. Компания в целях экономии отказывается от ближнемагистральных рейсов, запланированных с мая по октябрь, а также убирает некоторые убыточные направления из Мюнхена и Франкфурта.
Ежедневно будет выполняться примерно на 120 рейсов меньше, что сократит пассажиропоток на 1 %. Таким образом, компания рассчитывает сэкономить более 40 тыс. т авиационного керосина, цена на который выросла вдвое с начала конфликта с Ираном.
Ранее сообщалось, что аэропорты Евросоюза могут столкнуться с крупнейшим коллапсом в истории уже через 6 недель. К этому времени они могут исчерпать все накопленные запасы авиационного топлива, поставки которого крайне осложнены из-за войны на Ближнем Востоке.