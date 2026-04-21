Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит 20 тыс. рейсов из-за нехватки топлива

Дефицит топлива вынуждает немецкую авиакомпанию Lufthansa отменить 20 тыс. авиарейсов. Компания в целях экономии отказывается от ближнемагистральных рейсов, запланированных с мая по октябрь, а также убирает некоторые убыточные направления из Мюнхена и Франкфурта.

Ежедневно будет выполняться примерно на 120 рейсов меньше, что сократит пассажиропоток на 1 %. Таким образом, компания рассчитывает сэкономить более 40 тыс. т авиационного керосина, цена на который выросла вдвое с начала конфликта с Ираном.