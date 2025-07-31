Немецкие автогиганты сообщают о резком падении прибыли. Прогнозы экспертов неутешительны

Немецкие автогиганты сообщают о резком падении прибыли из-за американских тарифов. У Mercedes-Benz более чем в два раза, у BMW и Volkswagen - примерно на треть, у Audi - на 45 %.



Напомним, с апреля импорт автомобилей в США облагается пошлинами в размере 27 с половиной процентов вместо действовавших ранее 2 с половиной. Согласно условиям новой торговой сделки, заключенной президентом США Трампом и главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, Вашингтон обязуется снизить тарифы на импорт автомобилей из ЕС до 15 процентов.



По словам экспертов, автогигантов это уже не спасет. Заводы закрываются, сокращается персонал. Ранее из-за финансовых проблем руководство Volkswagen и Porsche заявили о готовности начать производить военную технику - вплоть до танков.