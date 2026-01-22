3.72 BYN
Немецкие СМИ критикуют Совет мира, называя его самоуправством Трампа
В Давосе состоялась церемония подписания Устава Совета мира. Структура получила статус официальной международной организации. Ее председателем стал президент США Дональд Трамп. Присоединились к Совету на данный момент около 20 государств, среди которых и Беларусь. Александр Лукашенко объяснил, что это возможность приблизить мир, в том числе для Украины.
Изначально организацию создавали для содействия восстановлению Газы, но позже ее задачи расширились. Теперь они включают в себя урегулирование конфликтов по всему миру.
Дональд Трамп, президент США:
"Совет мира состоит из лидеров, фактически ведущих лидеров мира. Как все могут видеть сегодня, первые шаги к светлому будущему для Ближнего Востока и гораздо более безопасному будущему для всего мира разворачиваются прямо у вас на глазах. Вместе мы находимся в положении, когда у нас есть невероятный шанс. Я даже не называю это шансом. Я думаю, что это произойдет. Покончить с десятилетиями страданий, остановить поколения ненависти и кровопролития и установить прекрасный, вечный и славный мир для этого региона и для всего мира. И это будет великое наследие. Для всех нас. Каждый подписавший - звезда. Вы - самые влиятельные люди, самые важные люди в мире, самые могущественные люди в мире".
Трамп при этом заявил, что взаимодействие Совета мира с ООН может создать уникальный формат для глобального урегулирования конфликтов. И официальный Минск всегда подчеркивал: нужно использовать любые инструменты для достижения мира.
От членства в Совете категорически отказались Франция, Германия и Великобритания. А немецкая пресса хором критикует новую международную организацию, называя ее самоуправством Трампа.