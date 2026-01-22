Немецкие СМИ критикуют Совет мира, называя его самоуправством Трампа

"Совет мира состоит из лидеров, фактически ведущих лидеров мира. Как все могут видеть сегодня, первые шаги к светлому будущему для Ближнего Востока и гораздо более безопасному будущему для всего мира разворачиваются прямо у вас на глазах. Вместе мы находимся в положении, когда у нас есть невероятный шанс. Я даже не называю это шансом. Я думаю, что это произойдет. Покончить с десятилетиями страданий, остановить поколения ненависти и кровопролития и установить прекрасный, вечный и славный мир для этого региона и для всего мира. И это будет великое наследие. Для всех нас. Каждый подписавший - звезда. Вы - самые влиятельные люди, самые важные люди в мире, самые могущественные люди в мире".