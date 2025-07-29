Немецкий индекс DAX резко снизился на фоне тарифного соглашения ЕС с США

Немецкий биржевой индекс DAX резко снизился после новостей о том, что ЕС заключил проигрышное тарифное соглашение с США.

Канцлер Мерц оценил данные договоренности так: они плохи, но это лучшее из того, чего можно было добиться.

Однако автомобилестроители Германии гораздо более пессимистичны: соглашение между ЕС и США предполагает, что американские автомобили будут поставляться в Европу беспошлинно, а европейские в Америку - с 15-процентным сбором.