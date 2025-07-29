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Немецкий индекс DAX резко снизился на фоне тарифного соглашения ЕС с США
Автор:Редакция news.by
Немецкий биржевой индекс DAX резко снизился после новостей о том, что ЕС заключил проигрышное тарифное соглашение с США.
Канцлер Мерц оценил данные договоренности так: они плохи, но это лучшее из того, чего можно было добиться.
Однако автомобилестроители Германии гораздо более пессимистичны: соглашение между ЕС и США предполагает, что американские автомобили будут поставляться в Европу беспошлинно, а европейские в Америку - с 15-процентным сбором.
По самым осторожным подсчетам, продажи Mercedes-Benz из-за этого рухнут втрое - денежный поток сократится с 9 до 3 млрд евро. Огромные потери понесет Volkswagen - его ожидает сокращение продаж вдвое: с 7 до 3,5 млрд евро. Фактически речь идет о неуклонном упадке немецкого автопрома.