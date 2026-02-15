Мошенничество и умышленный обман покупателей. Немецкий концерн Volkswagen предстанет перед французским судом из-за "дизельгейта". Автопроизводителю вменяют установку программного обеспечения, которое регулировало выбросы оксида азота во время проверок, но не в реальной эксплуатации.



Volkswagen грозит штраф в 750 тысяч евро, который может быть увеличен до 10 % оборота компании за годы нарушений. Скандал начался в сентябре 2015 года, когда немецкий концерн обвинили в нарушении американских законов об охране окружающей среды. Компании пришлось потратить более 32 млрд долларов на доработку машин, штрафы и другие издержки.