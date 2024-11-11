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Немцев просят экономить газ
Власти Германии просят немцев экономить газ. Нынешней зимой промышленность ФРГ потребляет на 9 % больше энергоносителей, чем в 2023 году. Компенсировать увеличение расхода пытаются за счет экономии на частном секторе. К настоящему моменту немецкие газохранилища заполнены на 80 %, однако потребление истощает запасы быстрее, чем ожидалось.
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