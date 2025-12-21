Немцы освистали Мерца во время поминальной службы

Недовольно встретили Мерца на востоке Германии в Магдебурге. Канцлер ФРГ приехал на службу в память о жертвах теракта на рождественском рынке. Толпа освистала его. А все потому, что большинство немцев винят в теракте правительство и связывают это с неудачной миграционной политикой.