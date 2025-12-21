3.66 BYN
Немцы освистали Мерца во время поминальной службы
Автор:Редакция news.by
Недовольно встретили Мерца на востоке Германии в Магдебурге. Канцлер ФРГ приехал на службу в память о жертвах теракта на рождественском рынке. Толпа освистала его. А все потому, что большинство немцев винят в теракте правительство и связывают это с неудачной миграционной политикой.
По мнению местных жителей, иностранцы годами приезжают в Германию, нарушают порядок, а власти не принимают никаких мер.
Напомним, в результате теракта в Магдебурге в 2024 году погибли 6 человек, почти 300 пострадали. По результатам последних опросов, более 60 % немцев опасаются посещать рождественские локации.