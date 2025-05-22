Неожиданные атаки, танки и беспилотники. В Эстонии стартовали масштабные учения НАТО

В Эстонии стартовали масштабные учения НАТО под предлогом защиты от возможного нападения. В маневрах принимают участие порядка 16 тыс. военных из стран альянса, включая Великобританию, Францию и Финляндию.

Среди нововведений - разделение солдат на две группы: одна выступает на стороне западных сил, другая - в роли российской армии. При этом каждая сторона получает отдельные секретные приказы.

Кроме того, операции проходят с неожиданными атаками, применением танков, артиллерии, беспилотников и разведгруп.