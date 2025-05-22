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Неожиданные атаки, танки и беспилотники. В Эстонии стартовали масштабные учения НАТО
В Эстонии стартовали масштабные учения НАТО под предлогом защиты от возможного нападения. В маневрах принимают участие порядка 16 тыс. военных из стран альянса, включая Великобританию, Францию и Финляндию.
Среди нововведений - разделение солдат на две группы: одна выступает на стороне западных сил, другая - в роли российской армии. При этом каждая сторона получает отдельные секретные приказы.
Кроме того, операции проходят с неожиданными атаками, применением танков, артиллерии, беспилотников и разведгруп.
Население страны предупредили: отдельные тактические перемещения объединенных сил союзников будут наблюдаться по всей Эстонии.