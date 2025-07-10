Нерадостный юбилей. К 40-летию Шенгена 11 европейских стран возобновили пограничный контроль

Общеевропейское издание Euractiv публикует материал, посвященный 40-летию Шенгенского соглашения. Авторы статьи считают, что юбилей получился невеселым: процессы интеграции государств ЕС обратились вспять. На сегодняшний день 11 европейских стран возобновили пограничный контроль, хотя это осудили Суд ЕС и Европарламент. 7 июля 2025 года контроль на границах ввела еще и Польша.