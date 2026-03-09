Нерушимая связь Израиля и США: как лоббисты AIPAC подчинили себе Вашингтон

США и Израиль уже долгие годы неразлучны на международной арене. Американцы активно защищают союзника, щедро помогают финансово, закрывают глаза на применение грубой силы. Но чем вызвана такая безоговорочная симпатия?

Лоббизм для США стал привычным и нормальным явлением. За океаном работает масса структур, которые продвигают интересы многих национальных общин - ирландской, итальянской, греческой, армянской и прочих. Но никакому другому лобби, кроме израильского, не удалось выудить у Америки огромную финансовую помощь и даже подчинить себе курс внешней политики Белого дома.

Скриншот экрана сайта Правда.Ру news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f51704da-0fa9-426b-98be-c4d8974267d5/conversions/76424aed-97d6-486c-bc4b-bb6fe52de04b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f51704da-0fa9-426b-98be-c4d8974267d5/conversions/76424aed-97d6-486c-bc4b-bb6fe52de04b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f51704da-0fa9-426b-98be-c4d8974267d5/conversions/76424aed-97d6-486c-bc4b-bb6fe52de04b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f51704da-0fa9-426b-98be-c4d8974267d5/conversions/76424aed-97d6-486c-bc4b-bb6fe52de04b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хотя евреи составляют почти 3 % населения США, им удалось стать самым влиятельным этническим меньшинством в американской структуре власти. Израиль уже давно стал безоговорочным фаворитом Вашингтона на внешнем контуре.

Откуда взялась эта мощь? Во-первых, израильскую общину называют очень организованной и сплоченной. Во-вторых, в рядах ее членов состоит много обеспеченных и очень богатых людей, в чьих руках находятся значительные финансовые ресурсы. В этом отношении у еврейского лобби практически нет соперников.

Главный инструмент влияния в США не бомбы и оружие, а доллары. Лоббистские организации активно взялись за дело десятки лет назад. Главная из них - AIPAC (Американский комитет по связям с Израилем).

Его называют одной из самых известных произраильских лоббистских организаций в США. Главная цель структуры - оказывать влияние на проведение произраильского курса во внешней политике США и убеждать всех, что интересы Израиля и Вашингтона, по сути, идентичны.

Скриншот экрана сайта BBC News Русская служба news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a4d117-2805-4a47-9fb2-b16a0a32ead2/conversions/6261dde0-5065-4050-a408-5d1f1f5191a6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a4d117-2805-4a47-9fb2-b16a0a32ead2/conversions/6261dde0-5065-4050-a408-5d1f1f5191a6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a4d117-2805-4a47-9fb2-b16a0a32ead2/conversions/6261dde0-5065-4050-a408-5d1f1f5191a6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a4d117-2805-4a47-9fb2-b16a0a32ead2/conversions/6261dde0-5065-4050-a408-5d1f1f5191a6-xl-___webp_1920.webp 1920w

AIPAC спонсируется миллиардерами и мегадонорами. Назначение политиков с жесткой произраильской позицией на ключевые посты, например, госсекретаря или советника по нацбезопасности в США часто рассматривается как результат именно его влияния.

Скриншот экрана сайта BBC News Русская служба news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea83475d-006f-4b9f-9ea7-7eaafaff1a82/conversions/1c8c804c-c320-4e74-af7b-0e0210721ac3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea83475d-006f-4b9f-9ea7-7eaafaff1a82/conversions/1c8c804c-c320-4e74-af7b-0e0210721ac3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea83475d-006f-4b9f-9ea7-7eaafaff1a82/conversions/1c8c804c-c320-4e74-af7b-0e0210721ac3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea83475d-006f-4b9f-9ea7-7eaafaff1a82/conversions/1c8c804c-c320-4e74-af7b-0e0210721ac3-xl-___webp_1920.webp 1920w

AIPAC консервативные СМИ называют теневым правительством. На момент марта 2026 года 80 членов американского конгресса - почти каждый пятый - получали прямые или косвенные подношения от этой организации.

The Washington Post как-то подсчитали, что американские евреи вносят в предвыборный фонд кандидата в президенты от демократической партии до 60 % необходимых финансовых средств, а тем, кто пытается отойти от генеральной линии израильского лоббизма, финансовые потоки сразу же перекрывают, дополняя воспитательные меры травлей в крупнейших СМИ.

По данным расследователей из The Intercept, на последних выборах в 2024-м AIPAC тратила деньги в абсолютно всех штатах, кроме Огайо. Примечательно, что поддержка долларом от лоббистов идет как демократам, так и республиканцам.

Скриншот экрана сайта The Intercept news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00e9d501-7ed0-4314-8ee0-51eb5a53f6d9/conversions/20c4fb8d-6481-48aa-8b5d-ceda2f4086ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00e9d501-7ed0-4314-8ee0-51eb5a53f6d9/conversions/20c4fb8d-6481-48aa-8b5d-ceda2f4086ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00e9d501-7ed0-4314-8ee0-51eb5a53f6d9/conversions/20c4fb8d-6481-48aa-8b5d-ceda2f4086ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00e9d501-7ed0-4314-8ee0-51eb5a53f6d9/conversions/20c4fb8d-6481-48aa-8b5d-ceda2f4086ee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рекордсмен по донатам - член палаты представителей от штата Нью-Йорк Джордж Латимер. За годы в политике он получил от AIPAC почти 20 млн долларов. В "благодарность" политик поддерживал любые произраильские инициативы в Конгрессе США.

Скриншот экрана сайта The Intercept news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3863b444-eff1-4c59-93a1-33df0c89f55f/conversions/010980e9-9bf7-46cf-8540-8f4b406ffe79-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3863b444-eff1-4c59-93a1-33df0c89f55f/conversions/010980e9-9bf7-46cf-8540-8f4b406ffe79-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3863b444-eff1-4c59-93a1-33df0c89f55f/conversions/010980e9-9bf7-46cf-8540-8f4b406ffe79-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3863b444-eff1-4c59-93a1-33df0c89f55f/conversions/010980e9-9bf7-46cf-8540-8f4b406ffe79-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тактика работы довольно проста - поддержка своих и помехи чужим при помощи донорских денег, проплаченных кампаний в СМИ и формирования общественного мнения. AIPAC не раз доказывал, что способен легко вытеснить из Конгресса любого члена, критикующего политику США в отношении Израиля.