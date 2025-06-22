Несколько ближневосточных стран заявили о своей готовности оказать помощь Тегерану

Несколько ближневосточных стран и глобальных игроков глубоко обеспокоены действиями Израиля и США, так как происходящее может поставить под угрозу их собственные интересы в регионе, а также привести к большой войне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на иранский источник.

"Они выражают обеспокоенность, опасаясь, что действия Израиля будут неконтролируемыми и пожар может в конечном итоге охватить их самих. А нынешняя эскалация перерастет в полномасштабный конфликт, который может дестабилизировать весь регион", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что часть стран "уже заявили о своей готовности оказать помощь Тегерану в различных областях как прямо, так и опосредованно".

"В настоящее время ведется предварительный диалог о такой поддержке", - обратил внимание собеседник агентства.