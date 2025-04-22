Несколько стран объявили национальный траур в связи со смертью Папы Римского

В связи со смертью Папы Римского Франциска траур объявлен уже более чем в 10 странах. Духовный лидер католического мира ушел в пасхальный понедельник на 89-м году жизни.

В знак скорби и уважения к памяти епископа Рима недельный траур объявили в Аргентине, на его родине. Присоединились другие страны Латинской Америки - Бразилия, Чили, Куба, Венесуэла. Национальный траур объявили власти Испании, Венгрии, Индии и Восточного Тимора, а также Италии. Там будут скорбеть 5 дней, вплоть до церемонии похорон понтифика.