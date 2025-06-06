Несвободная журналистика: за что Запад преследует и убивает журналистов

В нынешних условиях глобальной цензуры, введенной странами коллективного Запада и установления режима нулевой терпимости к любым иным точкам зрения, это неотъемлемое право грубейшим образом попирается на ежедневной основе.

Более того, тотальный контроль над информацией и СМИ на Западе стал приобретать изощренные формы. Давление оказывается не только на компании, но и на конкретных журналистов и лидеров общественного мнения.

Чтобы оценить и свободу слова, и демократию Запада, достаточно вспомнить лишь несколько имен журналистов, подвергшихся репрессиям.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист обнародовал секретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии США.

Диана Панченко, украинская журналистка, не согласная с действиями режима Зеленского, разыскивается СБУ за озвученные факты о коррупции и военных преступлениях правящих властей.

Чешского журналиста Романа Блажко уволили из издания за поездку в Москву и посещение акции "Бессмертный полк".

Жертвой польской системы правосудия стал журналист и правозащитник Януш Недзвецкий. Был известен своей критикой политики польских властей и активной деятельностью по разоблачению неонацистов.

В Латвии гремело дело 14 журналистов, которых осудили за критику неонацизма в стране и высказывание альтернативной позиции.

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За поддержку России и специальной военной операции были убиты украинскими террористами Дарья Дугина (журналист и философ), Владлен Татарский (военный корреспондент). А сколько за это время было покушений на жизни лидеров общественного мнения, которыми являются журналисты, - не счесть.

За неудобную правду страны Запада не просто преследуют журналистов, они объявляют на них охоту, организовывают убийства, за приверженность позиции объявляют в розыск по линии Интерпола. Против них вводят санкции, их объявляют угрозой национальной безопасности.

И эти люди учат нас свободе слова, дискредитировав все принципы журналистской этики и правила, прописанные в локальных кодексах и международных документах.

Журналист RT Константин Придыбайло, например, по мнению властей Молдовы, представляет угрозу национальной безопасности этой страны. "Оказывается, что я вмешался в выборы тем, что освещал их активно "с определенной риторикой и интонациями", негативными, видимо, в адрес нынешних властей Молдовы. Освещал выборы в России и в Минске", - обозначил журналист.

Получается, он объявлен угрозой национальной безопасности за альтернативное мнение и за профессиональную деятельность. А где же "Репортеры без границ" со своим слоганом "без свободной прессы ни об одной борьбе никогда не узнают"? И как же миссия организации, заявленная у нее на сайте: "Защита свободы прессы и журналистов во всем мире". Получается, что все же не во всем мире, а альтернативная позиция никого не интересует, кроме той позиции, которую спонсирует, например, Сорос - тот самый спонсор свободы и "Репортеров без границ". Совпадение?

Андрей Кривошеев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e9c140b-6aed-4d17-ad9a-0b8afb0dfca0/conversions/4328705f-8590-4e22-bf01-7f84c6b3cfef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e9c140b-6aed-4d17-ad9a-0b8afb0dfca0/conversions/4328705f-8590-4e22-bf01-7f84c6b3cfef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e9c140b-6aed-4d17-ad9a-0b8afb0dfca0/conversions/4328705f-8590-4e22-bf01-7f84c6b3cfef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e9c140b-6aed-4d17-ad9a-0b8afb0dfca0/conversions/4328705f-8590-4e22-bf01-7f84c6b3cfef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

"Они расправляются сейчас не только с нашими медиа, запрещая их вещание на территории Европейского союза либо США, но и с неугодными СМИ Китая, Латинской Америки, с кубинскими СМИ, которые пытаются войти на информационное поле США или ЕС".

"Но они правильно делают, что боятся и дрожат за свои кресла правительственные, дрожат за свою монополию, потому что этой монополии и де-юре, и де-факто уже нет, - сказал о Западе Андрей Кривошеев. - Мы уже на этом информационном глобальном рынке, и наша позиция, позиция глобального большинства, доминирует".

Начало военной спецоперации России в Украине подчеркнуло важность слова и уровень его влияния на умы, страх Запада перед российскими и белорусскими медиа. После запрета вещания в ЕС Russia Today, Sputnik и их дочек главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала происходящее настоящей медийной войной, объявленной России. Однако мы хорошо понимаем, что эта война объявлена всем несогласным с Западом.

"Много наших коллег погибло, к сожалению. Многие погибли, многие были ранены. На меня было не одно покушение. Слава Богу, они не были все доведены до конца", - поделилась главный редактор телеканала RT.

Маргарита Симоньян news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e1ed9cb-24cc-4c5e-aa65-3bce20c87646/conversions/1005969e-5bff-4605-b1af-b7ddfb4ae7c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e1ed9cb-24cc-4c5e-aa65-3bce20c87646/conversions/1005969e-5bff-4605-b1af-b7ddfb4ae7c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e1ed9cb-24cc-4c5e-aa65-3bce20c87646/conversions/1005969e-5bff-4605-b1af-b7ddfb4ae7c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e1ed9cb-24cc-4c5e-aa65-3bce20c87646/conversions/1005969e-5bff-4605-b1af-b7ddfb4ae7c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Маргарита Симоньян:

"Волкодав прав, а людоед нет. Если мы будем такими же, как они, тогда чем же мы правы? Тогда мы не правы, ведь они не правы. Я очень рада, что мы не такие же, как они. Я рада, что мы не действуем террористическими методами, что мы не воюем с журналистами, даже если их высказывания нам не нравятся. Что мы, несмотря на все то, что они по отношению к нам творят, не превращаемся в людоедов и остаемся волкодавами".

Согласно мировой статистике, в неделю погибает 2 журналиста, а за год, выполняя свой профессиональный долг, погибает более 100 наших коллег по самым различным причинам. И эта статистика не зависит от мирного времени. Именно поэтому наша профессия считается одной из самых небезопасных.

Но это лишь подтверждает влияние журналистов на формирование общественного мнения. Их, нашу важную роль в неоднозначных ситуациях и в непростое время. А еще страх, ведь правда всегда глаза колет.

Так сложилось, что именно 2020-й кризисный год для Беларуси заставил нашу журналистику меняться, чтобы выжить. В первую очередь, журналистику прогосударственного толка. Мы стали более агрессивными, резкими и дерзкими в высказываниях. Ведь тогда нам стало понятно, что если не будем говорить мы, говорить будут за нас.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee0a380f-a41b-4297-ad1c-51a51a490686/conversions/07b4d475-3554-4ea6-8eb6-b4f0ac3cddb1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee0a380f-a41b-4297-ad1c-51a51a490686/conversions/07b4d475-3554-4ea6-8eb6-b4f0ac3cddb1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee0a380f-a41b-4297-ad1c-51a51a490686/conversions/07b4d475-3554-4ea6-8eb6-b4f0ac3cddb1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee0a380f-a41b-4297-ad1c-51a51a490686/conversions/07b4d475-3554-4ea6-8eb6-b4f0ac3cddb1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Далеко ходить не надо. Украина - идеальный пример. Собственно, из-за того, что мы с экранов госресурсов начали говорить неприкрытую правду о происходящем в стране, о вмешательстве во внутренние дела Беларуси наших иностранных партнеров, журналистов начали сначала запугивать.

Например, в 2021 году на политического обозревателя СТВ Григория Азаренка было совершено покушение. Тогда Комитет госбезопасности и другие силовые структуры сработали на опережение. Убийство было успешно предотвращено, а преступники задержаны.

Григорий Азаренок:

"Мы видим, как это сделали с Дарьей Дугиной, Владленом Татарским, как это делают с теми людьми, которые работают на территориях, теми людьми, которые работают военными корреспондентами. Целенаправленно на них направляют дроны, снаряды, ракеты. И потом руководители силовых структур того же фашистского государства Украины этим просто хвастаются".

Григорий Азаренок news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac0904e-0ae0-4586-a6de-b3cae8884d9b/conversions/000ca224-6187-448e-b0bf-58f886928a7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac0904e-0ae0-4586-a6de-b3cae8884d9b/conversions/000ca224-6187-448e-b0bf-58f886928a7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac0904e-0ae0-4586-a6de-b3cae8884d9b/conversions/000ca224-6187-448e-b0bf-58f886928a7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ac0904e-0ae0-4586-a6de-b3cae8884d9b/conversions/000ca224-6187-448e-b0bf-58f886928a7f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ксения Лебедева - один из тех журналистов, у кого в копилке ряд персональных санкций. Так, Польша объявила ее угрозой национальной безопасности, Евросоюз боится озвученных фактов о том, как Украина совместно с НАТО организовывает информационно-психологические операции против нашей страны, а белорусскую деструктивную оппозицию финансируют западные страны. Так что здесь не так, если даже Трамп уже подтвердил эти факты?

Полный абсурд - ситуация с Литвой. В июне 2024 года вильнюсским прокурором было заявлено для официальных СМИ, что Литва объявила Ксению в розыск по линии Интерпола и Европола. Истинная цель данной акции, конечно, ограничение профессиональной деятельности журналиста, что является незаконным. И что интересно, в этом участвует Международная организация уголовной полиции, которая неоднократно заявляла, что не занимается политическими делами. Оказывается, что иногда все же занимается.

Ксения Лебедева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/075bf63d-07a2-4746-9443-ecd68501575b/conversions/3219d1ec-613e-44c2-bc96-47ad232ff8da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/075bf63d-07a2-4746-9443-ecd68501575b/conversions/3219d1ec-613e-44c2-bc96-47ad232ff8da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/075bf63d-07a2-4746-9443-ecd68501575b/conversions/3219d1ec-613e-44c2-bc96-47ad232ff8da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/075bf63d-07a2-4746-9443-ecd68501575b/conversions/3219d1ec-613e-44c2-bc96-47ad232ff8da-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще один журналист с 30-летним стажем и экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин столкнулся с подобным со стороны Латвии.

"Прибалтийские страны, в частности Латвия, давно уже прославились тем, что загрязняют, загаживают базу данных Интерпола. Вот преступник, а там суд разберется. Идите сдавайтесь. Если у вас есть аргументы доказать свою правоту на суде, докажите в Латвии. А суд в Латвии давно превратился в судилище, - отметил он. - То есть доказать свою правоту невозможно, потому что все эти приговоры, что называется, в одну калитку. Поэтому Латвия может пользоваться такими механизмами, записать кого ни попадя в базы данных разыскиваемых персон и все".

Андрей Мамыкин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ed42fae-9aab-454a-b8fe-cea1a2f11ae7/conversions/051ea570-dd0b-49a8-83ba-0b0ae6cc6d5f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ed42fae-9aab-454a-b8fe-cea1a2f11ae7/conversions/051ea570-dd0b-49a8-83ba-0b0ae6cc6d5f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ed42fae-9aab-454a-b8fe-cea1a2f11ae7/conversions/051ea570-dd0b-49a8-83ba-0b0ae6cc6d5f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ed42fae-9aab-454a-b8fe-cea1a2f11ae7/conversions/051ea570-dd0b-49a8-83ba-0b0ae6cc6d5f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евросоюз бьется в агонии и пытается всем несогласным закрыть рот. Тот самый уровень безумия, о котором мы и подумать не могли еще несколько лет назад. Деградация норм журналистики, девальвация доверия к западным СМИ и падение социальной ответственности и моральных принципов.

Андрей Кривошеев:

В первую очередь они боятся своих народов, которые получат доступ к альтернативной информации, аналитике, альтернативным оценкам. Они боятся, что "Белтелерадиокомпания", RT, Sputnik, СТВ, БЕЛТА и другие через интернет, социальные сети будут влиять на их граждан. А их граждане, оценив их международную политику, вынесут им вердикт "давай, до свидания".