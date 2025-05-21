Нетаньяху: Иран остается серьезной угрозой для Государства Израиль

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Иран для еврейского государства продолжает представлять серьезную угрозу. Это заявление было сделано на пресс-конференции, пишет ТАСС.

"Иран остается серьезной угрозой для Государства Израиль", - сказал премьер. По его словам, Израиль в отношении иранской угрозы постоянно координирует свои действия с США.