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Нетаньяху: Иран остается серьезной угрозой для Государства Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Иран для еврейского государства продолжает представлять серьезную угрозу. Это заявление было сделано на пресс-конференции, пишет ТАСС.
"Иран остается серьезной угрозой для Государства Израиль", - сказал премьер. По его словам, Израиль в отношении иранской угрозы постоянно координирует свои действия с США.
Нетаньяху также выразил надежду, что Вашингтону удастся достичь соглашения, которое не позволит Ирану получить ядерное оружие и не даст возможности обогащать уран. "Если подобное будет достигнуто, мы это будем приветствовать", - добавил он.