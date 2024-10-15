3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Нетаньяху: Израиль не прекратит огонь в Ливане без безопасности для севера
Израиль не согласится на прекращение огня с ливанским движением "Хезболла", пока для жителей севера страны не будут созданы безопасные условия для возвращения в свои дома и пока с территории Ливана исходит угроза безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Нетаньяху, которая раскрыла детали телефонного разговора премьер-министра с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Премьер-министр в ходе беседы заявил, что он против одностороннего прекращения огня, которое не изменит ситуацию с безопасностью в Ливане, а лишь вернет ее в прежнее русло. Он подчеркнул, что Израиль действует против террористической организации "Хезболла" с целью дать возможность жителям севера безопасно вернуться в свои дома", - сообщила канцелярия Нетаньяху.
По данным канцелярии, Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль не примет никаких договоренностей, которые могли бы позволить "Хезболле" реорганизоваться и перевооружиться.
"Премьер-министр также выразил удивление по поводу намерения президента Франции созвать в Париже конференцию по Ливану, в которой участвуют такие страны, как Южная Африка и Алжир, которые стремятся лишить Израиль основного права на самооборону и фактически отрицают его право на существование", - добавили в офисе Нетаньяху.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все