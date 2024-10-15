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Нетаньяху: Израиль не прекратит огонь в Ливане без безопасности для севера

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Израиль не согласится на прекращение огня с ливанским движением "Хезболла", пока для жителей севера страны не будут созданы безопасные условия для возвращения в свои дома и пока с территории Ливана исходит угроза безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Нетаньяху, которая раскрыла детали телефонного разговора премьер-министра с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Премьер-министр в ходе беседы заявил, что он против одностороннего прекращения огня, которое не изменит ситуацию с безопасностью в Ливане, а лишь вернет ее в прежнее русло. Он подчеркнул, что Израиль действует против террористической организации "Хезболла" с целью дать возможность жителям севера безопасно вернуться в свои дома", - сообщила канцелярия Нетаньяху.

По данным канцелярии, Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль не примет никаких договоренностей, которые могли бы позволить "Хезболле" реорганизоваться и перевооружиться.

"Премьер-министр также выразил удивление по поводу намерения президента Франции созвать в Париже конференцию по Ливану, в которой участвуют такие страны, как Южная Африка и Алжир, которые стремятся лишить Израиль основного права на самооборону и фактически отрицают его право на существование", - добавили в офисе Нетаньяху.

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