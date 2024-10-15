Нетаньяху: Израиль не прекратит огонь в Ливане без безопасности для севера

Израиль не согласится на прекращение огня с ливанским движением "Хезболла", пока для жителей севера страны не будут созданы безопасные условия для возвращения в свои дома и пока с территории Ливана исходит угроза безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Нетаньяху, которая раскрыла детали телефонного разговора премьер-министра с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Премьер-министр в ходе беседы заявил, что он против одностороннего прекращения огня, которое не изменит ситуацию с безопасностью в Ливане, а лишь вернет ее в прежнее русло. Он подчеркнул, что Израиль действует против террористической организации "Хезболла" с целью дать возможность жителям севера безопасно вернуться в свои дома", - сообщила канцелярия Нетаньяху.

По данным канцелярии, Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль не примет никаких договоренностей, которые могли бы позволить "Хезболле" реорганизоваться и перевооружиться.