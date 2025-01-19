Нетаньяху: Не прекращать огонь в Газе до передачи ХАМАС списка заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока радикальное движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина.

Такое распоряжение поступило после совещания по вопросам безопасности. Прекращение огня, которое должно было вступить в силу в 9.30 по минскому времени, так и не началось. Сообщается, что артиллерия и авиация нанесли удары по некоторым террористическим объектам в северной и центральной частях сектора Газа.