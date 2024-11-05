Нетаньяху объявил, в каком случае Израиль начнет полномасштабную войну

На Ближнем Востоке установилось хрупкое, но перемирие между Израилем и Ливаном. И в случае его срыва, как заявил Нетаньяху, Израиль начнет полномасштабную войну.



Премьер поручил Армии обороны еврейского государства находиться в постоянной боеготовности. Напомним, режим прекращения огня в Ливане вступил в силу в ночь на 27 ноября.



О перемирии с "Хезболлой" объявили израильский премьер и президент США Джо Байден. Договоренности предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над республикой, а также постепенный вывод с ее территории израильской армии в течение 60 дней.



Однако конфликт на этом не исчерпан. По словам Нетаньяху, перемирие с "Хезболлой" позволит ЦАХАЛ восполнить потери в технике и боеприпасах для дальнейших боевых действий в Газе.