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Нетаньяху объявил, в каком случае Израиль начнет полномасштабную войну
На Ближнем Востоке установилось хрупкое, но перемирие между Израилем и Ливаном. И в случае его срыва, как заявил Нетаньяху, Израиль начнет полномасштабную войну.
Премьер поручил Армии обороны еврейского государства находиться в постоянной боеготовности. Напомним, режим прекращения огня в Ливане вступил в силу в ночь на 27 ноября.
О перемирии с "Хезболлой" объявили израильский премьер и президент США Джо Байден. Договоренности предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над республикой, а также постепенный вывод с ее территории израильской армии в течение 60 дней.
Однако конфликт на этом не исчерпан. По словам Нетаньяху, перемирие с "Хезболлой" позволит ЦАХАЛ восполнить потери в технике и боеприпасах для дальнейших боевых действий в Газе.
Фото: © AP Photo / Julia Nikhinson
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